Київрада позбавила Мінськ статусу міста-побратима - Кличко

Київська міська рада ухвалила рішення позбавити Мінськ статусу міста-побратима української столиці, повідомив мер Віталій Кличко.

"Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. Тож нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українські міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави", - написав він у своєму телеграм-каналі у четвер.