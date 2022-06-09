Події

15:26 09.06.2022

Київрада позбавила Мінськ статусу міста-побратима - Кличко

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Київрада позбавила Мінськ статусу міста-побратима - Кличко

Київська міська рада ухвалила рішення позбавити Мінськ статусу міста-побратима української столиці, повідомив мер Віталій Кличко.

"Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. Тож нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українські міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави", - написав він у своєму телеграм-каналі у четвер.

Теги: #скасування #мінськ #побратим

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