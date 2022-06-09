Події

07:09 09.06.2022

Міністр оборони України провів розмову з італійським колегою

1 хв читати
Міністр оборони України провів розмову з італійським колегою

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони Італії Лоренцо Гуеріні.

"Була продуктивна розмова з міністром оборони Італії. Із нетерпінням чекаємо на отримання третього пакета допомоги у безпековій сфері від італійської сторони. Ми високо цінуємо підтримку Італії Україні в боротьбі з терористичною державою", - написав Резніков у твіттері в середу ввечері.

Окрім цього, міністр оборони також провів розмову з міністром оборони Словаччини Ярославом Надем.

"Ще одна конструктивна та плідна розмова з моїм словацьким колегою, міністром Ярославом Надем. Ми цінуємо те, що Словаччина так прагне гарантувати безпеку України. Дякую, міністре!", - написав Резніков.

 

 

Теги: #україна #італія #оборона #міністри
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:58 09.06.2022
США навчать українських військових використанню західних РСЗВ

США навчать українських військових використанню західних РСЗВ

07:08 09.06.2022
Тільки повернення України до Донецька поверне туди мирне життя та великий футбол – Зеленський

Тільки повернення України до Донецька поверне туди мирне життя та великий футбол – Зеленський

07:00 09.06.2022
Україна перемогла Ірландію у матчі Ліги Націй УЄФА

Україна перемогла Ірландію у матчі Ліги Націй УЄФА

21:27 08.06.2022
Реальний механізм вилучення активів, що належать фізичним та юридичним особам із РФ, починає працювати в Україні - Малюська

Реальний механізм вилучення активів, що належать фізичним та юридичним особам із РФ, починає працювати в Україні - Малюська

21:18 08.06.2022
У Сумській області в результаті обстрілу зруйновано приміщення підрозділу Держприкордонслужби

У Сумській області в результаті обстрілу зруйновано приміщення підрозділу Держприкордонслужби

20:24 08.06.2022
Зеленський зустрівся з філантропом Говардом Баффетом у Києві

Зеленський зустрівся з філантропом Говардом Баффетом у Києві

08:53 08.06.2022
Стефанчук розраховує, що Україна набуде статусу кандидата в ЄС 24 червня

Стефанчук розраховує, що Україна набуде статусу кандидата в ЄС 24 червня

07:25 08.06.2022
Україна хоче придбати в Ізраїлю систему ППО "Залізний купол"

Україна хоче придбати в Ізраїлю систему ППО "Залізний купол"

07:08 08.06.2022
Транзит газу з Польщі до Угорщини через Україну сягнув 3 млн куб. м газу на добу

Транзит газу з Польщі до Угорщини через Україну сягнув 3 млн куб. м газу на добу

07:04 08.06.2022
Заступник держсекретаря США обговорила із заступником глави МЗС України допомогу Києву

Заступник держсекретаря США обговорила із заступником глави МЗС України допомогу Києву

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський назвав російську агресію "новим вірусом", а зброю та санкції – вакциною від нього

РФ втратила за добу 8 червня в Україні близько 200 військових, 5 танків та 3 безпілотники – Генштаб ЗСУ

Ворог розгорнув підрозділи ствольної та реактивної артилерії, а також ТРК "Точка-У"

Тільки повернення України до Донецька поверне туди мирне життя та великий футбол – Зеленський

Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

ОСТАННЄ

Зеленський назвав російську агресію "новим вірусом", а зброю та санкції – вакциною від нього

Російські окупанти в Маріуполі остаточно зносять будинки та відмовляються шукати тіла загиблих під завалами – радник мера

КМДА має намір відновити пошкоджений унаслідок обстрілу будинок на проспекті Лобановського до середини осені

Суд дозволив спецрозслідування проти ексзаступника секретаря РНБО Сівковича за розгін студентського Майдану у 2013 році

Російські війська завдали ракетного удару по Новограду-Волинському, пошкоджено багатоповерхову будівлю – голова ОВА

РФ втратила за добу 8 червня в Україні близько 200 військових, 5 танків та 3 безпілотники – Генштаб ЗСУ

Російські війська ввечері в середу двічі обстріляли населені пункти Сумщини – голова ОВА

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 263 дитини, 488 – поранено

Розпочато розслідування ворожих обстрілів Харкова, в результаті яких постраждали два мирні жителі та був пошкоджений супермаркет

У Харкові за попередніми даними двоє людей загинули, четверо - травмовані в результаті пожежі, яка виникла через обстріл

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА