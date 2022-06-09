Міністр оборони України провів розмову з італійським колегою

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони Італії Лоренцо Гуеріні.

"Була продуктивна розмова з міністром оборони Італії. Із нетерпінням чекаємо на отримання третього пакета допомоги у безпековій сфері від італійської сторони. Ми високо цінуємо підтримку Італії Україні в боротьбі з терористичною державою", - написав Резніков у твіттері в середу ввечері.

Окрім цього, міністр оборони також провів розмову з міністром оборони Словаччини Ярославом Надем.

"Ще одна конструктивна та плідна розмова з моїм словацьким колегою, міністром Ярославом Надем. Ми цінуємо те, що Словаччина так прагне гарантувати безпеку України. Дякую, міністре!", - написав Резніков.