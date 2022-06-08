Події

21:58 08.06.2022

На Київщині почали працювати інформаційно-аналітичні центри

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На Київщині почали працювати інформаційно-аналітичні центри

У Макарові, Бородянці та Димері Київської області розпочали роботу інформаційно-аналітичні центри, де мешканці можуть отримати консультативну допомогу, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"На Київщині, у Макарові, Бородянці та Димері запрацювали інформаційно-аналітичні центри. У них представники місцевої влади та профільні фахівці Київської ОВА надають жителям консультативну допомогу", - написав Кулеба у телеграм-каналі в середу.

Зазначається, що "спочатку такі центри відкриватимуться в тих населених пунктах, які найбільше постраждали від російської військової агресії".

Графік роботи центрів буде розміщено на інформаційних ресурсах КОВА та місцевих органів влади.

 

 

 

Теги: #центри #консультації #київська
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