На Київщині почали працювати інформаційно-аналітичні центри

У Макарові, Бородянці та Димері Київської області розпочали роботу інформаційно-аналітичні центри, де мешканці можуть отримати консультативну допомогу, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"На Київщині, у Макарові, Бородянці та Димері запрацювали інформаційно-аналітичні центри. У них представники місцевої влади та профільні фахівці Київської ОВА надають жителям консультативну допомогу", - написав Кулеба у телеграм-каналі в середу.

Зазначається, що "спочатку такі центри відкриватимуться в тих населених пунктах, які найбільше постраждали від російської військової агресії".

Графік роботи центрів буде розміщено на інформаційних ресурсах КОВА та місцевих органів влади.