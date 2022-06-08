Події

21:12 08.06.2022

Зеленський закликає світовий бізнес зберегти підтримку українських біженців у разі затягування війни

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Зеленський закликає світовий бізнес зберегти підтримку українських біженців у разі затягування війни

Більшість українських біженців хочуть повернутися додому, але терміни їх повернення можуть затягнутися, адже Україна веде війну з таким ворогом як Росія, тому українські біженці потребують подальшої підтримки, із таким закликом звернувся до міжнародного бізнесу президент України Володимир Зеленський, під час виступу через відеозв'язок перед учасниками Yale SEO Summit у середу.

"Вони (біженці) вірять у перемогу та вірять у повернення, але ми воюємо з Росією, і ризики, що це не завершиться завтра – вони досить високі, так воно і є. І людям, які перебувають за кордоном, в інших державах – їм потрібна підтримка, говорю відверто, фінансова підтримка на звичайні речі", – зазначив Зеленський.

Президент України констатував, що багато країн, які гуманітарно підтримують українців, почали скорочувати цю підтримку, бо їм нелегко.

"Я їх ні в чому не звинувачую, вони і так багато зробили для наших тимчасово переміщених осіб. Тому я й хочу, щоб ви звернули увагу на деякі дуже прості речі: допомагати нашим людям фінансово, поки вони за територією нашої держави – це важливо", – сказав президент України.

Як приклади такої допомоги він навів тимчасову роботу, тимчасове навчання у школах та університетах, бажано офлайн, щоб була можливість спілкування та не було психологічних проблем.

Зеленський наголосив, що дуже хоче, щоб усі українські біженці повернулися додому та допомогли у відновленні країни.

"Але головне не те, що я хочу. Головне, що хочуть ці сім'ї. Тому що у нас вільна країна, і ніхто нічого нав'язувати не буде. І точно не нав'язуватиме в яких умовах, як жити і коли. Люди самі хочуть повернутися, це дуже важливо" – зазначив президент України.

На Yale SEO Summit перед цим питанням Зеленському було заявлено, що спільнота американських компаній із червня почне підтримку 100 тис. українських біженців за кордоном.

 

 

Теги: #допомога #біженці #заклик #зеленський
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