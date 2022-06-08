Події

15:49 08.06.2022

Мінреінтеграції повідомляє про обмін тілами загиблих: повернули 50 полеглих героїв, включно із 37 оборонцями "Азовсталі"

1 хв читати

Обмін тілами загиблих військових між Україною та РФ за формулою "50 на 50" відбувся на лінії фронту в Запорізькій області, повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій України в середу.

"Із 50 наших захисників 37 – героїчні оборонці Азовсталі", - йдеться в повідомленні.

Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участю уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка. Операцію з обміну проводили Мінреінтеграції, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Служба безпеки України, Генеральний штаб Збройних сил та інші силові структури України.

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває.

Раніше Головне управління розвідки повідомило, що Україні вдалося повернути з Маріуполя 210 тіл захисників, більшість із них обороняли "Азовсталь".

Теги: #азовсталь #тіла #обмін #мінреінтеграції
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:45 08.06.2022
ГУР: В Україну повернуто вже 210 загиблих захисників Маріуполя, більшість – захисники "Азовсталі"

ГУР: В Україну повернуто вже 210 загиблих захисників Маріуполя, більшість – захисники "Азовсталі"

16:15 07.06.2022
"Азовсталь" та ММК ім. Ілліча просять Генпрокуратуру відкрити кримінальні провадження за фактами крадіжки металу з Маріуполя

"Азовсталь" та ММК ім. Ілліча просять Генпрокуратуру відкрити кримінальні провадження за фактами крадіжки металу з Маріуполя

11:46 07.06.2022
Тіла захисників "Азовсталі" доставили до Києва, де буде проведено судмедекспертизу

Тіла захисників "Азовсталі" доставили до Києва, де буде проведено судмедекспертизу

10:58 05.06.2022
Мінреінтеграції оновило перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ

Мінреінтеграції оновило перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ

19:19 04.06.2022
Мінреінтеграції повідомило про обмін тілами загиблих, що відбувся, між Україною та РФ 2 червня

Мінреінтеграції повідомило про обмін тілами загиблих, що відбувся, між Україною та РФ 2 червня

10:55 30.05.2022
Бельгія з 1 червня запускає обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

Бельгія з 1 червня запускає обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

06:34 26.05.2022
Кулеба: Настане час, коли ми вільно говоритимемо про причини, чому РФ погодилася на операцію з евакуації з "Азовсталі"

Кулеба: Настане час, коли ми вільно говоритимемо про причини, чому РФ погодилася на операцію з евакуації з "Азовсталі"

11:20 24.05.2022
У Маріуполі під час розбирання завалів багатоповерхівки виявили приблизно 200 тіл загиблих – радник мера

У Маріуполі під час розбирання завалів багатоповерхівки виявили приблизно 200 тіл загиблих – радник мера

19:24 23.05.2022
Німеччина з 24 травня запускає програму обміну готівкової гривні на євро

Німеччина з 24 травня запускає програму обміну готівкової гривні на євро

07:36 23.05.2022
На території "Азовсталі" російські військові нібито знайшли докази співпраці ОБСЄ з українською армією

На території "Азовсталі" російські військові нібито знайшли докази співпраці ОБСЄ з українською армією

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд заборонив партію "Опозиційний блок" - рух "ЧЕСНО"

Усі іноземці, що воюють проти російських окупантів на боці ЗСУ, є комбатантами та мають відповідні права – заява Генштабу ЗСУ

Заарештовано майно підприємств РФ та Білорусі вартістю понад 600 млн грн

Сєвєродонецьк є найгарячішою точкою на всій лінії фронту - Міноборони

КС визнав неконституційною норму КПК, за якою кримінальне провадження закривають у разі набуття чинності законом про декриміналізацію

ОСТАННЄ

Загрози оточення українських військ на Луганщині немає - голова ОВА

Суд заборонив партію "Опозиційний блок" - рух "ЧЕСНО"

Пільгова ціна для електрогенерації на паузі - голова правління ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" Мінкович

Усі іноземці, що воюють проти російських окупантів на боці ЗСУ, є комбатантами та мають відповідні права – заява Генштабу ЗСУ

Заарештовано майно підприємств РФ та Білорусі вартістю понад 600 млн грн

Сєвєродонецьк є найгарячішою точкою на всій лінії фронту - Міноборони

КС визнав неконституційною норму КПК, за якою кримінальне провадження закривають у разі набуття чинності законом про декриміналізацію

Ворог обстріляв прикордонне село Шосткинського району Сумської області, зруйновано приміщення Держприкордонслужби

Унаслідок ворожого авіаудару по Бахмуту повністю зруйновано школу, є постраждалі - МВС

Україна очікує від саміту НАТО дива, але передумов для цього немає - Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА