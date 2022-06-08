Мінреінтеграції повідомляє про обмін тілами загиблих: повернули 50 полеглих героїв, включно із 37 оборонцями "Азовсталі"

Обмін тілами загиблих військових між Україною та РФ за формулою "50 на 50" відбувся на лінії фронту в Запорізькій області, повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій України в середу.

"Із 50 наших захисників 37 – героїчні оборонці Азовсталі", - йдеться в повідомленні.

Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участю уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка. Операцію з обміну проводили Мінреінтеграції, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Служба безпеки України, Генеральний штаб Збройних сил та інші силові структури України.

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває.

Раніше Головне управління розвідки повідомило, що Україні вдалося повернути з Маріуполя 210 тіл захисників, більшість із них обороняли "Азовсталь".