Події

14:17 08.06.2022

Унаслідок ворожого авіаудару по Бахмуту повністю зруйновано школу, є постраждалі - МВС

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Унаслідок авіаудару окупантів по Бахмуту Донецької області у середу повністю зруйновано школу, є постраждалі, повідомляє МВС України.

"Окупанти зранку обстріляли місто. Російські снаряди вдарили по навчальному закладу та адмінбудівлі, де перебували люди", - йдеться у повідомленні міністерства у телеграм-каналі у середу.

У повідомленні наголошується, що на місці працюють поліцейські, рятувальники та вибухотехніки. "Триває розбір завалів та огляд території. Попередньо, є інформація про постраждалих", - уточнюють у міністерстві.

Слідчі спільно із СБУ задокументували воєнний злочин Росії за ст. 438 КК (порушення законів та звичаїв війни).

 

Теги: #мвс #війна #донецька_область
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