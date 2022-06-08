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13:27 08.06.2022

Україна надала ЄС пропозиції щодо сьомого пакета санкцій - Кулеба

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Україна надала ЄС пропозиції щодо сьомого пакета санкцій - Кулеба

Україна надала ЄС пропозиції щодо сьомого пакета санкцій, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я сьогодні підписав листа на ЄС та країни ЄС із пропозиціями щодо того, якими Україна бачить наступні санкції", - сказав Кулеба на брифінгу в середу.

За його словами, "враховуючи те, що Росія все ще націлена воювати, схоже, до останнього росіянина в Україні та продовжує кидати в бій на Донбасі своїх солдатів, санкційний тиск треба підвищувати".

Кулеба наголосив, що Україна наполягає на тому, що сьомий санкційний пакет ЄС має бути затверджений якнайшвидше.

"В основу цього листа ми поклали пропозиції групи Єрмака-Макфола за трьома напрямами. Перший – це нові секторальні санкції у сферах енергетики, фінансів і торгівлі. Друге – це дорожня карта нових персональних санкцій проти російських олігархів, високопосадовців і керівників державних підприємств. Третє - це закриття вже виявлених лазівок для обходу й ухилення від санкцій", - додав міністр.

Він заявив, що завдання і для ЄС, і для Групи семи, і для інших провідних гравців, які беруть участь у санкційній політиці, дуже просте. "Треба вбити російський експорт", - сказав Кулеба.

Теги: #рф #санкції #пропозицiї
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