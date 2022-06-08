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13:11 08.06.2022

Україна вдячна партнерам за надану зброю, але цього ще критично мало для того, щоб зупинити РФ, - Кулеба

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Україна вдячна партнерам за надану зброю, але цього ще критично мало для того, щоб зупинити РФ, - Кулеба

Україна вдячна партнерам за надану зброю, але цього ще критично мало для того, щоб зупинити РФ, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У декого на Заході серед наших партнерів складається враження, що в принципі зі зброєю все більш-менш нормально. Насправді це не так, ми бачимо все ще тотальну перевагу Росії у важкій артилерії на Донбасі, тому сигнал, який ми комунікуємо партнерам, дуже простий: ми вдячні за те, що ви вже надали, але цього все ще критично мало для того, щоб зупинити Росію, не кажучи вже про те, щоб перейти у великий масштабний контрнаступ і витіснити Росію з українських територій", - сказав Кулеба на брифінгу в середу.

Він наголосив, що Україні потрібно більше важкої зброї, і якнайшвидше.

За словами Кулеби, Україна зосереджена на кількох ключових позиціях, серед яких великокаліберна артилерія та ракетні системи залпового вогню. Він додав, що після ухвалення рішення про надання Україні РСЗВ США та Британією деякі країни також готуються ухвалити такі рішення.

Теги: #зброя #партнери
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