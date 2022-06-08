Зеленський і Шольц обговорили посилення оборонної підтримки України, глобальну продовольчу безпеку та поводження з військовополоненими

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцем, сторони обговорили посилення оборонної підтримки України, продовольчу безпеку, дотримання РФ міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими та інтеграцію України до ЄС.

"Провів телефонну розмову з Олафом Шольцем. Обговорили посилення оборонної підтримки, забезпечення глобальної продовольчої безпеки, питання дотримання РФ міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими. Наголосив на важливості ухвалення рішень для інтеграції України в ЄС", - написав Зеленський у твіттері.