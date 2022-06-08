Події

12:59 08.06.2022

Зеленський і Шольц обговорили посилення оборонної підтримки України, глобальну продовольчу безпеку та поводження з військовополоненими

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Зеленський і Шольц обговорили посилення оборонної підтримки України, глобальну продовольчу безпеку та поводження з військовополоненими

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцем, сторони обговорили посилення оборонної підтримки України, продовольчу безпеку, дотримання РФ міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими та інтеграцію України до ЄС.

"Провів телефонну розмову з Олафом Шольцем. Обговорили посилення оборонної підтримки, забезпечення глобальної продовольчої безпеки, питання дотримання РФ міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими. Наголосив на важливості ухвалення рішень для інтеграції України в ЄС", - написав Зеленський у твіттері.

 

Теги: #розмова #зеленський #шольц
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