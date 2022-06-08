ДБР розслідує факти зради мера Святогірська, який публічно підтримав окупантів

Співробітники ДБР спільно з СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом державної зради міського голови Святогірська Донецької області, повідомляє ДБР.

"Мер роздає інтерв’ю російським пропагандистам, в яких публічно пропагує "рускій мір", дискредитує ЗСУ та державну владу України", - інформує бюро в повідомленні в телеграм-каналі в середу.

За інформацією ДБР, на одному з таких відео, поширеному в соціальних мережах, мер публічно підтримав пропагандистські погляди "визволителів", дискредитуючи ЗСУ та державну владу, поширив російський фейк про нібито підпал українськими військовими Всіхсвятського скиту Святогірської лаври.

"Слідчі ДБР розпочали стосовно мера досудове розслідування за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Вирішується питання повідомлення йому про підозру в державній зраді", - йдеться у повідомленні.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Донецька обласна прокуратура.