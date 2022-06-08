Події

11:47 08.06.2022

Висунуто підозру підполковнику ЗС РФ, який віддавав накази про жорстоке поводження з жителями Конотопа

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Українська прокуратура заочно повідомила про підозру підполковнику ЗС РФ, який наказував своїм підлеглим імітувати розстріли мирних жителів Конотопа Сумської області, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури військовому коменданту гарнізону м. Самари збройних сил Російської Федерації заочно повідомлено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури у середу у телеграм-каналі.

За інформацією прокуратури, підполковник російської армії разом зі своїми підлеглими незаконно перетнув державний кордон України в Сумській області.

"25 лютого 2022 року на в’їзді в с. В’язове військові РФ на організованому ними блокпості зупинили автомобіль. Застосовуючи фізичну силу, вони затримали водія та перевезли на сільськогосподарське підприємство. Там підполковник, щоб залякати затриманого, віддав підлеглим наказ начебто розстріляти його. Чоловіка змусили роздягнутися до спідньої білизни та тримали його упродовж 4-5 годин із кайданками на руках поруч із чорними поліетиленовими мішками, в яких, імовірно, були тіла", - йдеться у повідомленні. Згодом, як уточнюється у повідомленні, російські військові відпустили цього чоловіка.

28 лютого, за інформацією прокуратури, військові РФ за аналогічною схемою затримали ще двох місцевих жителів, які розвозили хліб.

"Підполковник наказав підлеглим надіти на них металеві кайданки та зав’язати очі. Утримували чоловіків на тому самому підприємстві. Затриманим, за вказівкою підполковника, систематично завдавали ударів прикладом зброї. При цьому в них вимагали дані про цивільних жителів Конотопа з проукраїнською позицією, розташування військових Збройних сил України в місті Конотопі та місця зберігання зброї. Лише 2 березня 2022 року затриманих відпустили", - інформують в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування проводять слідчі районного відділу Конотопського поліції ГУ Нацполіції в Сумській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Сумській області.

Теги: #підозра #зс_рф #підполковник
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