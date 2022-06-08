РФ втратила за 7 червня в Україні близько 140 військових, три танки та шість безпілотників – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу сягнули близько 140 осіб особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок середи, 8 червня, становлять близько 31 тис. 500 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні три танки та 13 бойових броньованих машин (ББМ), а від початку повномасштабного вторгнення –1393 та 3429 відповідно.

Також за минулу добу в Україні було знищено один гелікоптер і шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня окупантів, а їхня загальна кількість з 24 лютого сягнула 178 та 559 відповідно.

За добу РФ втратила в Україні також дев'ять артилерійських систем, шість реактивних систем залпового вогню та одну одиницю автомобільної техніки.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 703 артсистеми, 213 РСЗВ, 2406 автомобілів і автоцистерн, 96 засобів ППО, 212 літаків, 125 крилатих ракет, 53 одиниці спецтехніки та 13 суден.

"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку", - наголошується у звіті.

При цьому в Генштабі наголосили, що дані уточнюються.