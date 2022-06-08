США вважають високою загрозу кібератак з боку РФ

Високопосадовці США, відповідальні за кібербезпеку, закликають компанії залишатися в стані підвищеної готовності до кібератак з боку Росії, пише The Wall Street Journal.

Керівник Агентства із гарантування інфраструктурної та кібербезпеки США (CISA) Джен Істерлі під час міжнародної конференції з інформаційної безпеки в Сан-Франциско заявила, що відсутність великих атак на західну інфраструктуру з початку відкритої збройної агресії в Україні не повинна знижувати пильність компаній.

"Я не думаю, що зараз ми перебуваємо в безпеці з погляду загроз", - цитує її видання.

"Ми знаємо, що це частина російського плану дій - використовувати шкідливу кібератаку через організацію, що спонсорується державою, або через пов'язані зі злочинністю групи", - зазначила Істерлі.

Водночас директор управління Білого дому з кібербезпеки Кріс Інгліс під час конференції повідомив, що всі публічні попередження були засновані на оцінках розвідки США про те, що Росія є реальною загрозою для суспільної інфраструктури.

"Насправді ми абсолютно впевнені у стратегічній загрозі", - заявив він.

Керівник управління кібербезпеки АНБ Роберт Джойс, у свою чергу, заявив, що в США впевнені, що атаки були активно сплановані, під питанням лише терміни їх виконання.

"Судячи із даних розвідки, загроза була і залишається реальною. У росіян є можливості, з якими нам потрібно бути обережними, і вони знаходяться на етапі схвалення рішення про те, чи застосовувати їх і коли", - цитує його видання.