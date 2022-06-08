Події

08:21 08.06.2022

Найбільші руйнування через обстріли на Луганщині за добу у Врубівці та Золотому

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Найбільші руйнування через обстріли на Луганщині за добу у Врубівці та Золотому

Минулої доби російські окупанти на Луганщині обстрілами найбільші руйнування завдали у Врубівці та Золотому, активно обстрілюють Лисичанськ, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Росіян утримують у Сєвєродонецьку, у Лисичанську небезпечно навіть у центральних районах. Саме на одній із центральних вулиць Лисичанська вчора після артилерійських обстрілів загинув місцевий житель. Поранену в місті жінку госпіталізували одразу до Чернівців. А ще пошкоджено кілька багатоповерхівок. Проте найбільше руйнувань, які зафіксовані нині у Врубівці та Золотому. Там пошкоджено 25 будинків. З мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Золоте-4 та Врубівку", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Ворог продовжує знищувати заклади охорони здоров'я. Останній обстріл багатопрофільної лікарні був здійснений з артилерії калібром 240 мм. А днями окупанти зруйнували будівлю місцевої станції "швидкої допомоги".

Гайдай наголосив, що українські військові дають відсіч росіянам у Сєвєродонецьку – стримують штурм, бойові дії тривають. Також зазначив, що не мав успіху і наступ супротивника поблизу Тошківки.

Минулої доби відбито 11 атак ворога, знищено 3 танки, 5 артилерійських систем, 2 бойові броньовані машини, 13 одиниць автомобільної техніки та 3 склади з боєприпасами супротивника. Підрозділами протиповітряної оборони збили 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

 

 

 

Теги: #руйнування #обстріли #луганська_область
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