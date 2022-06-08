Кожен четвертий росіянин чекає на підвищення добробуту в найближчий рік, кожен шостий - зниження - опитування

Чверть росіян (26%) переконані, що протягом найближчого року мають підстави розраховувати на покращення свого матеріального становища, серед молоді 18-30 років такі очікування мають 42% респондентів, свідчать дані опитування Фонду "Громадська думка" (ФОМ), опубліковані на офіційному сайті соціологічного центру.

У свою чергу, 17% співгромадян вважають, що протягом найближчого року їхній достаток буде нижчим, ніж зараз, найбільш песимістично щодо цього налаштовані респонденти 46-60 років (20%), зазначають соціологи.

Результати дослідження показують, що більше третини росіян (37%) упевнені, що у найближчий рік їхнє матеріальне становище практично не зміниться, серед респондентів старше 60 років ця частка становить 42%.

За даними ФОМ, кожен четвертий (25%) не може оцінити перспективи свого матеріального становища в цей період.

Всеросійське опитування було проведено 27-29 травня 2022 року серед 1500 респондентів віком від 18 років у 104 населених пунктах Росії, в 53 регіонах.