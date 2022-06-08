600 українських студентів і науковців зможуть пройти стажування в канадських закладах вищої освіти

Міністерство освіти і науки України та Mitacs у вівторок, 7 червня, підписали Меморандум про співпрацю, згідно з яким цього літа 60 студентів стажуватимуться в рамках програми Mitacs Globalink Research Internship, повідомила український посол Юлія Ковалів.

"600 українських студентів і науковців зможуть пройти стажування в канадських вузах. Меморандум про співпрацю підписали сьогодні Міністерство освіти і науки України та Mitacs і вже цього літа 60 студентів стажуватимуться в рамках програми Mitacs Globalink Research Internship", – написала вона у Твіттері в ніч із вівторка на середу.

Ковалів подякував Уряду Канади та Mitacs за підтримку України та за рішення припинити наукові зв'язки та співпрацю з російськими установами.