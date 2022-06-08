Події

06:51 08.06.2022

Окупанти не вірили в такий опір української армії на Донбасі

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Окупанти не вірили в такий опір української армії на Донбасі

Українська армія продовжує героїчну оборону Донбасу, заявив у відеозверненні у ніч із вівторка на середу президент України Володимир Зеленський.

"Найгарячіші точки ті самі – Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна. Відчувається, що окупанти не вірили, що опір наших військових буде таким міцним, і тепер намагаються задіяти додаткові ресурси на Донбаському напрямку. Як і на Херсонському – перекидають туди нові підрозділи, щоб стримувати наші дії", - сказав президент.

"Але який у тому сенс для них? Усе одно більшість окупаційного контингенту вже чудово зрозуміла, що вони не мають перспектив в Україні. Ми фіксуємо цей настрій у відповідних перехопленнях розмов. Саме такий настрій домінує в російській армії", - заявив він.

Теги: #війна #росія #армія
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