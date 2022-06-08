Події

06:48 08.06.2022

Українська тенісистка Світоліна стала другим послом UNITED24

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Українська тенісистка Світоліна стала другим послом UNITED24

Президент України Володимир Зеленський обрав другим послом національного бренда UNITED 24 українську тенісистку Еліну Світоліну, повідомили в Офісі президента України.

Як повідомляє пресслужба ОПУ у вівторок увечері, представлення Світоліної другим послом фандрейзингової платформи UNITED24 відбулося під час онлайн-зустрічі з главою держави, віцепрем'єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та координатором платформи Ярославою Гресь.

Крім того, до відеоконференції приєднався перший посол UNITED24 Андрій Шевченко, разом з яким Світоліна продовжить об'єднувати світову спортивну спільноту навколо допомоги Україні.

Президент подякував Світоліній за активну позицію, яку спортсменка зайняла з перших днів війни, та зазначив, що важливо розповідати про Україну у світі.

В ОП також наголосили, що наприкінці липня заплановано благодійну гру першої ракетки світу Іги Свьонтек під патронатом Світоліної.

За перші чотири тижні роботи фандрейзингової платформи UNITED24 на потреби України зібрано понад $52,5 млн.

Як повідомлялося, 18 травня Зеленський підписав указ про заснування національного бренда UNITED24 і привітав першого посла цього бренда – легендарного українського футболіста та тренера Андрія Шевченка.

7 червня Міністерство молоді та спорту відкрило спеціальний рахунок у Національному банку України для пожертвувань у рамках ініціативи фонду відновлення UNITED24.

Теги: #світоліна #united24
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