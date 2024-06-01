Світоліна вийшла до четвертого кола Ролан Гаррос, вигравши матч у румунки Богдан

Перша ракетка України з тенісу, Еліна Світоліна вийшла до четвертого кола Ролан Гаррос, вигравши матч у румунки Ани Богдан у двох сетах, повідомляє «Суспільне.Спорт» у суботу ввечері.

Зазначається, що Світоліна і Богдан зустрічалися вдруге в кар'єрі - у квітні цього року українка програла суперниці в матчі за збірну в рамках Кубка Біллі Джин Кінг. Цього разу - Світоліна взяла реванш.

Українська тенісистка вп'яте в кар'єрі вийшла до четвертого кола Ролан Гаррос. У матчі 1/8 фіналу вона зіграє з Оленою Рибакіною - четвертою ракеткою світу. Востаннє вони зустрічалися в матчі за третє місце на Олімпіаді-2020, тоді Світоліна перемогла суперницю.