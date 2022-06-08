Події

06:45 08.06.2022

ГУР: В Україну повернуто вже 210 загиблих захисників Маріуполя, більшість – захисники "Азовсталі"

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ГУР: В Україну повернуто вже 210 загиблих захисників Маріуполя, більшість – захисники "Азовсталі"

Станом на 7 червня в Україну повернуто 210 загиблих українських військових, загиблих у Маріуполі, більшість з яких – захисники "Азовсталі", повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Зусиллями Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими триває процес повернення тіл загиблих захисників Маріуполя. На сьогодні вже вдалося повернути 210 наших військових. Більшість із них – героїчні захисники "Азовсталі", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі відомства у вівторок увечері.

У ГУР наголосили, що "всі загиблі мають повернутися на підконтрольну Україні територію", додавши, що кожного з них проводять в останню путь із належними героям почестями.

"Координаційний штаб за дорученням президента України – верховного головнокомандувача Збройних сил працює над тим, щоб повернути кожного полеглого. Триває робота над поверненням додому усіх полонених українських оборонців", – зазначили в ГУР.

 

Теги: #повернення #тіла #азовці
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