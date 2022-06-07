У зоні ОС за вівторок відбито 11 атак супротивника, на двох локаціях тривають бої

У вівторок, 7 червня, у зоні Об'єднаних сил відбито 11 атак супротивника, на двох локаціях тривають бої. Українськими військовими знищено 23 одиниці техніки, 3 склади з боєприпасами та 2 БПЛА, повідомили в штабі.

"Українські захисники та захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили сьогодні 11 атак ворога. На двох локаціях тривають бої", – йдеться у вечірньому зведенні на Фейсбуці у вівторок.

Минулої доби військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили: 3 танки; 5 артилерійських систем; 2 бойові броньовані машини; 13 одиниць автомобільної техніки; 3 склади з боєприпасами. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Зазначається, що окупанти обстріляли понад 16 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 39 цивільних об'єктів, із них: 36 житлових будинків, школу, дитячий садок, лінію електропередач. У результаті цих обстрілів загинула одна цивільна особа, 6 отримали поранення.