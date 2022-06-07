Події

21:57 07.06.2022

У зоні ОС за вівторок відбито 11 атак супротивника, на двох локаціях тривають бої

1 хв читати
У зоні ОС за вівторок відбито 11 атак супротивника, на двох локаціях тривають бої

У вівторок, 7 червня, у зоні Об'єднаних сил відбито 11 атак супротивника, на двох локаціях тривають бої. Українськими військовими знищено 23 одиниці техніки, 3 склади з боєприпасами та 2 БПЛА, повідомили в штабі.

"Українські захисники та захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили сьогодні 11 атак ворога. На двох локаціях тривають бої", – йдеться у вечірньому зведенні на Фейсбуці у вівторок.

Минулої доби військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили: 3 танки; 5 артилерійських систем; 2 бойові броньовані машини; 13 одиниць автомобільної техніки; 3 склади з боєприпасами. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Зазначається, що окупанти обстріляли понад 16 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 39 цивільних об'єктів, із них: 36 житлових будинків, школу, дитячий садок, лінію електропередач. У результаті цих обстрілів загинула одна цивільна особа, 6 отримали поранення.

 

 

 

Теги: #зведення #оос
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:34 07.06.2022
На сході України знищено 56 окупантів та 15 одиниць техніки

На сході України знищено 56 окупантів та 15 одиниць техніки

19:13 07.06.2022
Окупанти продовжують спроби захопити Сєвєродонецьк та обстрілюють українську інфраструктуру

Окупанти продовжують спроби захопити Сєвєродонецьк та обстрілюють українську інфраструктуру

07:35 07.06.2022
Передбачається збільшення чисельності ЗС Білорусі до 80 тис. осіб

Передбачається збільшення чисельності ЗС Білорусі до 80 тис. осіб

21:42 06.06.2022
Українські військові відбили 10 атак противника, але в результаті ворожих обстрілів двоє людей загинуло та ще 12 поранено

Українські військові відбили 10 атак противника, але в результаті ворожих обстрілів двоє людей загинуло та ще 12 поранено

19:10 06.06.2022
У східних кварталах Сєвєродонецька тривають бої, відбито штурм Воронового

У східних кварталах Сєвєродонецька тривають бої, відбито штурм Воронового

07:21 06.06.2022
На території Білорусі зберігається присутність підрозділів ЗС РФ, які мають на озброєнні ракетні системи та літаки оперативно-тактичної авіації

На території Білорусі зберігається присутність підрозділів ЗС РФ, які мають на озброєнні ракетні системи та літаки оперативно-тактичної авіації

22:00 05.06.2022
У результаті обстрілу загинули семеро людей

У результаті обстрілу загинули семеро людей

21:38 05.06.2022
За неділю українські захисники знищили 43 окупанти, 3 одиниці техніки

За неділю українські захисники знищили 43 окупанти, 3 одиниці техніки

19:19 05.06.2022
Противник зосередив зусилля на продовження наступу в напрямку Слов'янська

Противник зосередив зусилля на продовження наступу в напрямку Слов'янська

08:06 05.06.2022
У зоні ОС відбито п’ять атак окупантів, на трьох локаціях тривають бої

У зоні ОС відбито п’ять атак окупантів, на трьох локаціях тривають бої

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Будь-які домовленості щодо розблокування українських портів, які не враховують інтереси України, будуть відкинуті

Окупанти продовжують спроби захопити Сєвєродонецьк та обстрілюють українську інфраструктуру

Польща поставить Україні понад 50 самохідних гаубиць Krab на суму близько 3 млрд злотих - ЗМІ

Західні санкції не надто вплинули на позицію Росії – Зеленський на конференції Financial Times

У Маріуполі є ризик поширення холери – головний санлікар

ОСТАННЄ

Одесит передавав ФСБ РФ дані про позиції та озброєння ЗСУ, справу направлено до суду

Пінчуки виставлять скульптуру Кунса оцінною вартістю $7,6-12,6 млн на благодійний аукціон Christie's

Уповноважена уряду Німеччини відвідала місця злочинів РФ і Третього Рейху в Одесі

Єрмак закликав послів країн G7 сприяти у прискоренні постачання урядами своїх країн необхідного озброєння для потреб ЗС України

За добу росіяни поранили ще п’ять мирних мешканців Донбасу

Генсек ООН вважає, що ситуацію з постачанням зерна з України вдасться залагодити

Розпочато розслідування ворожого обстрілу Харкова, який спричинив загибель мирного жителя

Повідомлено про підозру у держзраді ще одному зраднику з "ОПЗЖ", т.зв. "першому заступнику мера Маріуполя"

Туреччина знову закликає Грецію провести демілітаризацію островів Егейського моря

Війна в Україні забрала життя мінімум 4253 цивільних, ще 5141 поранено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА