Війна в Україні забрала життя мінімум 4253 цивільних, ще 5141 поранено

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 6 червня склали 9394 цивільних (чотирма днями раніше – 9197), зокрема 4253 загиблих (4183), повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у вівторок.

"УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", – наголошується в документі щодо даних ООН.

Відповідно до нього, це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.) та Попасної (Луганська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 1617 чоловіків, 1064 жінки, 105 хлопчиків і 100 дівчаток, тоді як стать 67 дітей і 1300 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 5141 пораненого – 145 хлопчиків та 118 дівчаток, а також 170 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно зі зведенням чотирма днями раніше загинуло четверо дітей та ще шестеро було поранено.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях станом на опівночі 7 червня було зафіксовано 2303 (2253) загиблих та 2299 (2261) поранених на території, контрольованій урядом, та 152 (147) загиблих і 639 (603) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (у Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 1798 (1783) загиблих та 2203 (2150) поранених.

У зведенні традиційно йдеться, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати тільки на випадки 3-6 червня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.