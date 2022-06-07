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19:53 07.06.2022

В Ізраїлі зростає захворюваність на коронавірус

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В Ізраїлі зростає захворюваність на коронавірус

В Ізраїлі фіксується зростання поширення захворювання на коронавірус COVID-19, повідомляє видання Globes із посиланням на дані МОЗ країни.

За його даними, напередодні в Ізраїлі виявили 3731 випадок заражень коронавірусом при тому, що тиждень тому добовий показник випадків COVID-19 становив майже на тисячу менше – 2898.

Видання пише, що коефіцієнт поширення коронавірусу (індекс репродукції R) протягом кількох тижнів перевищує 1. Це означає, що один хворий інфікує щонайменше ще одну людину.

Крім того, у лікарнях побільшало пацієнтів з COVID-19, у яких хвороба протікає тяжко. Так, за минулий тиждень кількість таких хворих збільшилася з 83 до 103.

При цьому пов'язаних із коронавірусом летальних випадків за минулий тиждень зареєстровано не було. Попередні тижні фіксували по одній смерті на добу.

За словами представників охорони здоров'я, поки зарано говорити, чи є зростання захворюваності на чергову серйозну хвилю коронавірусу. Наголошується, що навіть у разі, якщо великий сплеск неминучий, лікарні Ізраїлю навряд чи будуть перевантажені. Так, на кожні 2 тис. заражень COVID-19 припадає лише 5-15 серйозних випадків захворювання.

Globes повідомляє, що МОЗ країни рекомендує всім жителям робити третє – бустерне – щеплення від коронавірусу, а людям старше 60 років – вводити четверту дозу вакцини.

З початку пандемії коронавірусу в Ізраїлі виявили понад 4,1 млн. заражень COVID-19 та понад 10,8 тис. летальних наслідків серед інфікованих. Видання зазначає, що, ймовірно, загальна кількість заражень насправді перевищує офіційні дані, оскільки люди, які перенесли коронавірус без симптомів або з невеликими проявами хвороби, не проходили тестування на наявність COVID-19.

 

 

Теги: #ізраїль #зростання #коронавірус
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