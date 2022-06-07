Посол США в Україні відвідала Бучу

Посол США в Україні Бріджит Брінк відвідала м. Буча Київської області і на власні очі побачила наслідки окупації міста російськими військами, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

"Буча. Місто, про яке знає весь світ. Трагічна популярність. Сьогодні разом із надзвичайним і повноважним послом США в Україні Бріджит Брінк побували у цьому мальовничому колись містечку Київської області. Пані посол на власні очі побачила наслідки окупації російськими військами. Це і братня могила, в якій було поховано 116 місцевих жителів. Під час ексгумації серед похованих виявили і тіло поліцейського, застреленого ворожим снайпером, коли наш працівник допомагав людям евакуюватися", - написав Клименко у своєму фейсбуці.

Також він додав, що посол побачила колишній штаб російських загарбників і підвал, де окупанти катували мирних жителів.

"Я неодноразово наголошував, що російські військові мають відповісти за ці жахливі злочини проти людяності, які вони чинили і продовжують чинити на українській землі. Важливо, що пані посол також підтримує нас у цьому прагненні. І ми щиро вдячні за цю незмінну позицію", - додав Клименко.

Він наголосив, що зі свого боку правоохоронці докладають "усіх зусиль, щоб якісно задокументувати усі воєнні злочини загарбників та зібрати достатню доказову базу для українських та міжнародних судів".