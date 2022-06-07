Будь-які домовленості щодо розблокування українських портів, які не враховують інтереси України, будуть відкинуті

Наразі відсутні домовленості щодо розблокування українських портів між Україною, Туреччиною та Росією, водночас будь-які домовленості, які не враховують інтереси України, будуть відкинуті, заявило Міністерство закордонних справ України.

"Цінуємо зусилля Туреччини, спрямовані на розблокування українських портів. Водночас маємо зазначити, що наразі відсутні домовленості з цього питання між Україною, Туреччиною та Росією. При цьому наголошуємо, що рішення мають ухвалюватися за участю усіх причетних сторін. Будь-які домовленості, що не враховуватимуть інтереси України, будуть нами відкинуті", - йдеться у заяві МЗС України у вівторок.

У відомстві наголосили, що Україна докладає максимальних зусиль для розблокування українських морських портів із метою запобігання світовій продовольчій кризі. Зокрема, наразі спільно з ООН та партнерами Україна опрацьовує можливість створення гуманітарного коридору для експорту української аграрної продукції.

"Враховуючи нещодавній ракетний удар РФ по зерновому терміналу в Миколаєві, не можемо виключати планів Росії скористатися таким коридором для нападу на Одесу та південь України. Саме тому необхідними є дієві гарантії безпеки для відновлення судноплавства. Такі гарантії мають бути надані шляхом постачання Україні відповідної зброї для захисту узбережжя від загроз із моря і шляхом залучення військово-морських сил третіх країн для патрулювання відповідної частини акваторії Чорного моря", - зазначили у МЗС України.

Як зазначається, Україна вже розпочала постачання зерна на світовий ринок вантажівками, залізницею та річковим транспортом.

"Ми робимо все можливе, але комплексно вирішити це питання можна лише розблокувавши українські порти. Закликаємо усіх зацікавлених партнерів разом із Україною зосередити зусилля на пошуку збалансованого рішення, яке зніме російську блокаду з портів і при цьому передбачатиме чіткі безпекові гарантії для українського чорноморського узбережжя та відповідних гуманітарних коридорів", - додали у міністерстві.

Раніше ЗМІ повідомили, що Туреччина готова виступати арбітром в організації експорту зернових із українських морпортів, робота яких заблокована, при цьому Україна погодилася надати Туреччині 25% знижку на купівлю зерна в обмін на посередництво у відновленні морської торгівлі.

Відповідну заяву про створення "зернового коридору" зробив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі (Vahit Kirisci) турецькому виданню Yeni Safak у вівторок.

За його даними, у Стамбулі 8 червня відбудеться зустріч представників Туреччини, України, Росії та Організації Об'єднаних Націй (ООН), де розглядатиметься питання чорноморського судноплавства в умовах російської агресії в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, що ні він, ні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не були запрошені на зустріч в Анкарі 8 червня, на якій, зокрема, розглядатиметься питання чорноморського судноплавства і на якій буде присутній міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.