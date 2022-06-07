Події

17:25 07.06.2022

Надання англійській статусу мови ділового спілкування – це ще один крок України на шляху до ЄС – мовний омбудсмен

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Надання англійській статусу мови ділового спілкування – це ще один крок України на шляху до ЄС – мовний омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь підтримує ініціативу Кабінету Міністрів щодо надання англійській мові статусу мови ділового спілкування.

"Я підтримую будь-які ініціативи, які сприяли б збільшенню рівня володіння іноземними мовами громадянами України. Надання англійській статусу мови ділового спілкування – це один із найважливіших кроків, яким Україна підтверджує свої прагнення бути серед європейських країн. Відома всім істина: "Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина!" - наводить слова Креміня пресслужба омбудсмена.

Уповноважений нагадав, що у цьому контексті важливе прийняття України до Європейської федерації національних мовних інституцій.

"21 березня цього року за нашою ініціативою Україна стала асоційованим членом Європейської федерації національних мовних інституцій (EFNIL). Відтепер ми залучені до розробки та впровадження консолідованої мовної політики у країнах-членах ЄС", - зазначив він, додавши, що щойно Україна стане членом ЄС, то й українська стане офіційною мовою європейської спільноти.

Крім того, уповноважений зазначив, що надання англійській статусу мови ділового спілкування - це також підвищення якості викладання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в уряді обговорюється питання щодо надання англійській мові статусу мови ділового спілкування в Україні.

Теги: #омбудсмен #мова #кремінь
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