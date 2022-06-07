Газопостачання вже відновлено в 694 деокупованих населених пунктах України, електроенергію - майже в 900, вода з'явилася в 627 - заступник голови ОП

Україна виконує роботи з відновлення зруйнованої критичної інфраструктури на деокупованих територіях: 694 населені пункти вже відновили газопостачання; електроенергією забезпечено близько 900 населених пунктів; вода з'явилася у будинках жителів 627 міст і селищ, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час брифінгу у вівторок.

У Сумській області, за його словами, комунальні служби розбирають завали після авіаобстрілу в селищі Краснопілля. В Охтирці відбувається прибирання вулично-дорожньої мережі та ремонтні роботи водоводу на водозаборі Гусинка. Тривають ремонтно-відновлювальні роботи на мережах газопостачання, пошкоджених у ході бойових дій у населених пунктах Охтирського району. Триває ремонт доріг.

У Київській області відбувається обстеження абонентських інженерних мереж і трансформаторних підстанцій. За результатами обстежень буде визначено потребу у фінансуванні відновлюваних робіт за об'єктами.

У всіх населених пунктах Київської області, де відновлено газопостачання, "Київоблгаз" здійснює обстеження та запуск газу.

У Харкові, як зазначив заступник голови ОП, за добу відновлено газопостачання 308 споживачам. У Дергачах, с. Черкаська Лозова, Рогань і селищі Чкалівське Чугуївського району виконуються відновлювальні роботи газорозподільних мереж.

"Харківщина активно відновлює електропостачання. В Лозовій, після останніх обстрілів, знову підключили до електроенергії 3,6 тис. споживачів. У Дергачах і селищі Солоницівка є електропостачання ще у 107 абонентів. Готуються до підключення жителі с. Вільхівка й Елітне. У Чугуєві світло підключено для 192 споживачів, 40 жителів с. Петрівка теж знову зі світлом. У Харкові енергетики налагодили надійніше електропостачання більше ніж 1 тис. споживачів", - розповів він.

Водопостачання у Харкові налагоджено 2 тис. абонентам. У Чугуєві та с. Рогань виконуються ремонтні роботи мереж водопостачання та водовідведення. Комунальні служби постійно працюють над ліквідацією наслідків авіаударів, додав Тимошенко.

У Чернігівській області, за його словами, триває розмінування територій Чернігівського району силами ДСНС. У с. Ягідне відбуваються відновлювальні роботи.

"Глава Офісу президента Андрій Єрмак поставив завдання оперативно відновити Чернігівську обласну дитячу лікарню та Чернігівський обласний центр крові. Відновлювальні роботи вже розпочалися", - повідомив Кирило Тимошенко.

Крім того, відновлення інфраструктури триває у Житомирській області. У Малинській територіальній громаді, с. Залісся та Новопіль здійснено обстеження пошкоджених житлових будинків. Фахівці досліджують Волицьку гімназію Житомирського району. В с. Гладковичі вже ремонтують покрівлю центру надання адміністративних послуг.