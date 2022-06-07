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14:32 07.06.2022

Туреччина координує питання створення зернових коридорів для експорту українського зерна – ЗМІ

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Туреччина координує питання створення зернових коридорів для експорту українського зерна – ЗМІ

Туреччина докладає активних зусиль щодо формування коридору для експорту з України зерна, яке накопичилося в її чорноморських портах за час російської блокади української морської інфраструктури.

Для розблокування експорту українського зерна Туреччина веде переговори з Україною, ООН та РФ, повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар турецькому виданню "Анадолу" у вівторок.

"Ми прагнемо якнайшвидше досягти результату з цього питання. Підтримуємо діалог із РФ та Україною, проводимо обговорення з ООН. Досягнуто певних поступів. Водночас є технічні моменти, які залишаються предметом обговорень. Зокрема: як функціонуватиме коридор? Як і хто очищуватиме порти від мін? Які судна супроводжуватимуть суховантажі?", - наголосив турецький міністр.

За його словами, у сторін, що беруть участь у переговорах, спостерігається політична воля до вирішення питання, процес переговорів щодо розблокування українського агроекспорту прогресує.

Акар уточнив, що моментом, який уповільнює діалог, є питання довіри між сторонами.

"Основна проблема – довіра. Кожна зі сторін хоче мати гарантії з певних питань. Ми, зі свого боку, прагнемо забезпечити цю атмосферу довіри", - підсумував він у коментарі виданню.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив 7 червня, що ні його, ні міністра закордонних справ України Дмитру Кулебу не запросили на зустріч в Анкарі 8 червня, на якій розглядатимуться питання чорноморського судноплавства за участю представників РФ.

"Для нас важливим є те, що ми готові випускати зерно… Для нас (важливо – ІФ), щоб був безпечний коридор із кораблів – щоб той чи інший флот тієї чи іншої держави забезпечив нам вивезення цього зерна. Ось і все. І тут ми говорили і з Британією, і з Туреччиною, Туреччина зараз знаходить формат, як нам надати гарантії... Я думаю, через це вони зустрічаються з росіянами, щоб Росія дала Туреччині гарантії, що з їхніми кораблями нічого не станеться. Я так вважаю. Але, тим не менше, деталі їхньої зустрічі мені невідомі поки що", - розповів Зеленський.

Президент України також повідомив, що переговори щодо вивезення зерна тривають з ООН, а також із країнами Балтії та з Польщею.

У свою чергу Кулеба заявив, що не можна довіряти президентові Росії Володимиру Путіну, який сказав, що не використовуватиме торговельних шляхів для нападу на Одесу.

"Путін каже, що не використовуватиме торговельні шляхи для нападу на Одесу. Це той самий Путін, який сказав канцлеру Німеччини Шольцу та президенту Франції Макрону, що не нападатиме на Україну - за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення до нашої країни. Ми не можемо довіряти Путіну, його слова порожні", - написав Кулеба у твіттері 7 червня.

Теги: #зерно #блокада #туреччина
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