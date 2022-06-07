Українські військові завершили теоретичне навчання та розпочали практичні стрільби з гаубиць PzH 2000 – Генштаб ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України завершили перший етап навчання використанню гаубиць PzH 2000, повідомляє Генеральний штаб України.

"Українські воїни, які перебувають на навчанні, завершили теоретичну частину і розпочали практичні заняття зі стрільби з гаубиць PzH 2000", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Наголошується, що самохідна гармата-гаубиця PzH 2000 - це гармата калібру 155 мм на гусеничному шасі на базі танка "Леопард-2". Передати PzH 2000 Україні погодилися Німеччина та Нідерланди.