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12:41 07.06.2022

ЄС передав українським правоохоронцям 90 автомобілів загальною вартістю майже 2 млн євро

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ЄС передав українським правоохоронцям 90 автомобілів загальною вартістю майже 2 млн євро

Програма "ПРАВО-Поліція", яку впроваджує ЮНОПС за фінансової підтримки ЄС у тісній співпраці з Консультативною місією ЄС в Україні, завершила постачання 90 автомобілів загальною вартістю майже 2 млн євро органам системи внутрішніх справ та Офісу генерального прокурора України, повідомило представництво ЕС в Україні.

"У ці непрості часи ЄС підтримує Україну. Верховенство права, безпека та захищеність – це основи квітучого демократичного суспільства, і ми пишаємось тим, що можемо підтримати українських правоохоронців, які щоденно захищають ці принципи. Передані автомобілі підвищать мобільність офіцерів та покращать якість послуг, які вони надають громадянам", - зазначив голова сектора демократизації та належного управління представництва ЄС в Україні Ксав'є Камю.

Наразі це найбільше постачання, яке реалізовано завдяки застосуванню екстрених процедур закупівлі в межах програми "ПРАВО-Поліція" після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Заступник міністра внутрішніх справ Мері Акопян наголосила, що за весь час повномасштабної війни Національна поліція втратила понад 1 000 автомобілів.

"Це також актуально для Прикордонної служби, рятувальників, Національної гвардії – всіх установ системи Міністерства внутрішніх справ. Сьогодні в нас існує величезна потреба в автомобілях для проходження складних територій, професійно-рятувальній техніці, техніці для розмінування та подолання багатьох інших викликів", - наголосила Акопян.

Теги: #авто #єс #правоохоронці
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