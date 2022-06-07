Асоціація в'їзних туроператорів України запрошує готелі долучитися до програми літніх таборів для сімей, які постраждали від агресії Росії

Асоціація в'їзних туроператорів України (AITOU) запрошує готелі долучитися до програми літніх таборів для сімей, які постраждали від агресії Росії, повідомила член правління AITOU Олена Казьміна агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наше завдання – повернути можливість літнього відпочинку для сімей з дітьми з регіонів, які все ще перебувають у небезпечній близькості до лінії фронту, а також втратили житло в зоні ведення бойових дій. Ми збираємо заявки готелів та баз відпочинку, які розташовані у відносно безпечних з урахуванням території ведення воєнних дій регіонах та які готові приймати сім’ї протягом червня-серпня 2022 року за соціальною вартістю", - повідомила Казьміна.

Ця програма включена до запропонованого Держагенством розвитку туризму плану відновлення галузі. За її словами, робота активно триває за двома напрямами: аналіз пропозицій від місць розміщення, включно з інфраструктурою та програмою; пошук фінансування.

"За нашими оцінками, умовний бюджет у 200 млн грн дасть можливість надати двотижневий відпочинок 20 тис. дітей та 800 дорослим. Сподіваємось одержати фінансову допомогу від профільних міжнародних організацій, наприклад UNICEF", - додала Казьміна.

За її словами, програма літніх дитячих та сімейних таборів для тимчасово переміщених осіб вирішує важливу соціальну проблему забезпечення дітей літнім відпочинком і водночас допоможе відновити діяльність багатьох об'єктів та зберегти робочі місця.

Долучитися до програми можна, заповнивши гугл-форму до 18:00 8 червня 2022 року.

AITOU, створена у ковідному 2020 році, щоб допомогти підприємствам галузі вижити в умовах жорстких обмежень діяльності, об'єднує 34 провідних компаній, що розвивають український туризм.