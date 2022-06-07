Події

09:38 07.06.2022

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів сталися масштабні пожежі в екосистемах, вогнем знищено близько 30 га - ДСНС

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На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів сталися масштабні пожежі в екосистемах, вогнем знищено близько 30 га - ДСНС

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів, 19 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 8 пожеж, спричинених обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Київському (2) районі Харкова, а також Ізюмському (1), Чугуївському (2), Харківському (1) та Богодухівському (2) районах області. Найбільше постраждали природні екосистеми. Загальна площа, знищена вогнем, становить близько 30 га", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, унаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки та адміністративну будівлю.

Зокрема, унаслідок ворожого обстрілу о 2:55 сталася пожежа на території приватного домоволодіння у Київському районі Харкова. Пожежа охопила площу близько 200 кв. м. Частина будинку була зруйнована. Бійці ДСНС урятували з-під завалів 52-річного чоловіка. 70-річна жінка зазнала травм. Із вогнем боролися три пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС протягом майже двох годин.

О 5:22 ворог знову завдав удару по Циркунівській громаді. Снаряд влучив у приватний житловий будинок, котрий загорівся. На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила 130 кв. м. Пожежники загасили вогонь о 7:40.

Аварійно-рятувальні роботи проводили на п’яти зруйнованих унаслідок обстрілів об'єктах. До них було залучено 103 рятувальників та 15 одиниць спеціальної техніки.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 46 ворожих боєприпасів.

Теги: #дснс #харківська_область
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