Події

07:17 07.06.2022

Окупанти вбили чотирьох мирних жителів Донбасу в понеділок

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Окупанти вбили чотирьох мирних жителів Донбасу в понеділок

Російські окупанти протягом понеділка вбили чотирьох мирних жителів Донбасу, ще семеро поранені, повідомив голова військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 6 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донбасу: 2 у Нью-Йорку, 1 у Тимчасовому Яру та 1 у Пісках. Ще 7 людей отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі.

Також він повідомив про загибель однієї людини в Лимані та двох поранених у Лиманській громаді.

Крім того, у Костянтинівці зареєстровано чотири цивільні особи, які отримали поранення в Луганській області.

Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #україна #жертви #донбас
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