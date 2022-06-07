До Польщі прибув британський військово-транспортний літак після оголошення Лондоном про постачання Києву РСЗВ

Після повідомлення Лондона про рішення поставити Україні партію реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у понеділок до Польщі прибув британський важкий військово-транспортний літак C-17 Globemaster III, випливає з даних західних авіаресурсів.

Літак, здатний перевозити до 75 тонн вантажу, здійснив посадку на аеродромі польського міста Жешув, розташованого за 90 км від кордону з Україною.

Раніше в понеділок Міноборони Великої Британії повідомило, що Лондон направить Україні РСЗВ M270 у відповідь на запит Києва щодо постачання високоточної зброї великої дальності.

"Велика Британія передасть Україні реактивні системи залпового вогню, щоб допомогти країні захистити себе від російської агресії", - йшлося в повідомленні. У ньому не зазначалося, скільки таких систем Лондон вирішив надати Києву.

"Разом із РСЗВ Велика Британія також поставить боєприпаси M31A1", - наголошувалося в ньому. Передані РСЗВ, як стверджується в повідомленні, будуть здатні вести вогонь на відстань до 80 км.

Військове відомство також зазначило, що українських військових навчатимуть використанню РСЗВ на території Великої Британії.

Раніше про рішення передати Україні чотири американські комплекси РСЗВ HIMARS, здатні вести вогонь на дальність не менше 70 км, повідомили США.