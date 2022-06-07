Події

07:12 07.06.2022

До Польщі прибув британський військово-транспортний літак після оголошення Лондоном про постачання Києву РСЗВ

1 хв читати
До Польщі прибув британський військово-транспортний літак після оголошення Лондоном про постачання Києву РСЗВ

Після повідомлення Лондона про рішення поставити Україні партію реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у понеділок до Польщі прибув британський важкий військово-транспортний літак C-17 Globemaster III, випливає з даних західних авіаресурсів.

Літак, здатний перевозити до 75 тонн вантажу, здійснив посадку на аеродромі польського міста Жешув, розташованого за 90 км від кордону з Україною.

Раніше в понеділок Міноборони Великої Британії повідомило, що Лондон направить Україні РСЗВ M270 у відповідь на запит Києва щодо постачання високоточної зброї великої дальності.

"Велика Британія передасть Україні реактивні системи залпового вогню, щоб допомогти країні захистити себе від російської агресії", - йшлося в повідомленні. У ньому не зазначалося, скільки таких систем Лондон вирішив надати Києву.

"Разом із РСЗВ Велика Британія також поставить боєприпаси M31A1", - наголошувалося в ньому. Передані РСЗВ, як стверджується в повідомленні, будуть здатні вести вогонь на відстань до 80 км.

Військове відомство також зазначило, що українських військових навчатимуть використанню РСЗВ на території Великої Британії.

Раніше про рішення передати Україні чотири американські комплекси РСЗВ HIMARS, здатні вести вогонь на дальність не менше 70 км, повідомили США.

 

 

Теги: #україна #польща #британія #літак
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:17 07.06.2022
Окупанти вбили чотирьох мирних жителів Донбасу в понеділок

Окупанти вбили чотирьох мирних жителів Донбасу в понеділок

06:54 07.06.2022
Третє засідання "Контактної групи з питань оборони України" відбудеться 15 червня

Третє засідання "Контактної групи з питань оборони України" відбудеться 15 червня

23:25 06.06.2022
Джонсон отримав вотум довіри від парламенту Великої Британії та залишається прем'єр-міністром

Джонсон отримав вотум довіри від парламенту Великої Британії та залишається прем'єр-міністром

21:34 06.06.2022
На сході України знищено 48 окупантів та 5 одиниць техніки

На сході України знищено 48 окупантів та 5 одиниць техніки

21:28 06.06.2022
Зеленський обговорив із Дудою оборонну співпрацю України та Польщі

Зеленський обговорив із Дудою оборонну співпрацю України та Польщі

21:13 06.06.2022
Мішель у Раді безпеки ООН: Воєнні злочини російської армії в Україні будуть покарані

Мішель у Раді безпеки ООН: Воєнні злочини російської армії в Україні будуть покарані

21:08 05.06.2022
Україна поступилася Вельсу путівкою на ЧС з футболу в Катарі

Україна поступилася Вельсу путівкою на ЧС з футболу в Катарі

07:08 05.06.2022
Кількість загиблих дітей в Україні може зрости

Кількість загиблих дітей в Україні може зрости

20:33 04.06.2022
Шеф Пентагону проведе наступне засідання Контактної групи з питань оборони України

Шеф Пентагону проведе наступне засідання Контактної групи з питань оборони України

19:33 04.06.2022
Окупанти обстріляли райони Бахмута, Краматорська, Костянтинівки та Лисичанська з ТРК "Точка-У

Окупанти обстріляли райони Бахмута, Краматорська, Костянтинівки та Лисичанська з ТРК "Точка-У

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 15 червня у Брюсселі – Пентагон

Ворожі війська з мінометів знову обстрілювали Сумську область

У результаті збройної агресії РФ загинуло 263 дитини в Україні

Окупанти обстріляли Криворізький район із "ураганів", є постраждалі

Передбачається збільшення чисельності ЗС Білорусі до 80 тис. осіб

ОСТАННЄ

Світ має зробити конкретні кроки для запобігання створюваній РФ продовольчій кризі – Єрмак

Засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 15 червня у Брюсселі – Пентагон

Нова Зеландія запровадила санкції проти 44 підприємств РФ та Білорусі

Українські прикордонники та митники пропускають бензовози в Україну в пріоритетному порядку – Держприкордонслужба

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів сталися масштабні пожежі в екосистемах, вогнем знищено близько 30 га - ДСНС

Південноукраїнська АЕС працює у штатному режимі

Ворожі війська з мінометів знову обстрілювали Сумську область

У результаті збройної агресії РФ загинуло 263 дитини в Україні

Росіяни продовжують штурмувати Сєвєродонецьк

Окупанти обстріляли Криворізький район із "ураганів", є постраждалі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА