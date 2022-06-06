У Мелітополі окупанти залишили майже всі блокпости, повідомив мер міста Іван Федоров.

"Окупанти залишили майже всі блок-пости Мелітопольського району. Героїчні українські військові роблять усе можливе, щоб звільнити населені пункти від рашистів", - сказав Федоров у вечірньому відеозверненні у фейсбуці.

За словами Федорова, найближчим часом українські бійці деокупують Мелітополь.

Він також зазначив, що російські окупанти заблокували в Мелітополі український зв'язок та інтернет, але місцева влада опублікує окремим постом, де українці зможуть скористатися українським зв'язком для комунікації.

"Ми розмістимо у пості місця, де є можливість зв'язатися з рідними", - сказав мер.