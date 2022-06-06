Українські військові відбили 10 атак противника, але в результаті ворожих обстрілів двоє людей загинуло та ще 12 поранено

Українські військовослужбовці відбили 10 атак противника за понеділок, проте в результаті обстрілів окупантів загинуло 2 цивільні особи та ще 12 людей поранено, повідомив пресцентр штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

"Українські захисники та захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога. На двох локаціях тривають бої… В результаті обстрілів (окупантів – ІФ) загинули 2 цивільні особи, 12 отримали поранення", - йдеться в повідомленні штабу ООС у понеділок увечері.

У штабі ОС повідомили, що минулої доби українські бійці знищили один танк, три артилерійські системи, дві бойові броньовані машини, один автомобіль, два склади з боєприпасами.

Також повідомляється, що окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 48 цивільних об'єктів, з них: 42 житлові будинки, ліцей, гірничо-індустріальний коледж, птахофабрику, будівлю департаменту цивільного захисту, приміщення сімейно-спортивного клубу.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".