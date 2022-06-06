Події

19:58 06.06.2022

США передали Україні рятувальне обладнання на $50 млн

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США передали Україні рятувальне обладнання на $50 млн

Рятувальне обладнання вартістю $50 млн передано українським правоохоронцям американською стороною, найближчим часом очікується передання інших пакетів допомоги, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Пишаємося зміцненням нашого партнерства з МВС України, міністром Монастирським. На підтримку правоохоронних органів надаємо рятувального обладнання вартістю $50 млн. Більше допомоги вже в дорозі", - написала Брінк у твіттері у понеділок.

Посол також зазначила, що Державна прикордонна служба України, Національна гвардія та Національна поліція України, що входять до структури МВС, "виявили справжній героїзм у найжахливіших умовах".

 

Теги: #сша #мвс #допомога
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