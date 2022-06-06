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17:55 06.06.2022

Невзоров подав документи на українське громадянство – Зеленський

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Невзоров подав документи на українське громадянство – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський журналіст Олександр Невзоров подав документи на набуття українського громадянства.

"Щодо Невзорова: я знаю, що він подався на наше громадянство. Я знаю, що він хотів вийти зі свого (російського – ІФ) громадянства через те, що він підтримує Україну... Він точно звертався", - заявив Зеленський журналістам у понеділок.

За його словами, Україна у спробах оборонитися від російської агресії має використовувати будь-яку зброю.

"Якщо у нас є можливість розгойдувати російську владу, то ми маємо все це робити з громадянами Росії, які повністю за Україну та повністю проти політики президента Росії Путіна. Ми маємо разом це робити, якщо є така можливість, чому ні?" – зазначив Зеленський.

"Ми ж радіємо, коли Макаревич чи Ахеджакова підтримують Україну. Їх намагаються позбавити всього, наскільки мені відомо (у Росії – ІФ): і роботи, і можливостей, і ефіру. Вони підтримали нас від початку війни, коли розпочалося вторгнення. Я вважаю, що вони – зброя України. Люди, які мають будь-яке громадянство, не українське, але які чітко формулюють свою проукраїнську позицію і виступають проти російської влади. Вони на нашому боці, мені так здається", - додав президент.

Теги: #громадянство #зеленський #невзоров
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