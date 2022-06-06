ГУР має повернути українських полонених додому – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що співробітники Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, які нині опікуються, зокрема, обміном полонених, мають повернути всіх українських полонених додому.

"Питанням (обміну полонених - ІФ) опікується ГУР. На його базі створено спеціальний об'єднаний орган. Полонені перебувають, на жаль, в руках РФ... Ми знаємо, про що з росіянами домовлятися, ми знаємо цю ціну. Ми знаємо, що їм не можна довіряти… ГУР має займатися цим питанням і має дати результат. Результат єдиний – повернути людей додому", - заявив Зеленський журналістам у понеділок.

За словами глави держави, загалом у Росії українських полонених з "Азовсталі" понад 2 500 людей.

Він зазначив, що першим поставленим перед ГУР завданням було завдання вивести українських військовополонених живими, і його виконано повним обсягом.

"Перша частина була – вивезти людей живими. Я вважаю, що ГУР першу частину виконало. На сьогодні є друга частина: повернути їх живими додому… Вони у цьому плані найкращі фахівці… Я їм особисто довіряю. Ми очікуємо від них результату. Але ми не можемо щодня їх запитувати: "ну що там?" – зазначив Зеленський.

"Усе це непросто. Віритимемо, що їм вдасться поставлене завдання", - додав він.