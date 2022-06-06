Зеленський: Ми тримаємо ситуацію в Сєвєродонецьку

Президент України Володимир Зеленський заявляє про складну ситуацію на фронті у районі м. Сєвєродонецька Луганської області, але зазначив, що українські військові її тримають.

"Щодо ситуації на фронті.. У нас важка ситуація на сході, ситуація на Сєвєродонецькому (напрямку – ІФ). Ви знаєте, ми тримаємо ситуацію, саме тримаємо ситуацію. Їх (окупантів – ІФ) більше. Вони потужніші, але, тим не менше, я думаю, що у нас є всі шанси боротися в цьому напрямку", - сказав Зеленський журналістам у понеділок.

На харківському напрямку, за його словами, "більше позитиву", там поступово звільняють українські населені пункти.

Водночас у Запорізькій області ситуація "найбільш загрозлива" через наміри окупантів зайняти обласний центр, наголосив президент.

"Напевно, на інших напрямках ситуація, ми бачимо, краща", - додав Зеленський.