Події

17:19 06.06.2022

Зеленський: Ми тримаємо ситуацію в Сєвєродонецьку

1 хв читати
Зеленський: Ми тримаємо ситуацію в Сєвєродонецьку

Президент України Володимир Зеленський заявляє про складну ситуацію на фронті у районі м. Сєвєродонецька Луганської області, але зазначив, що українські військові її тримають.

"Щодо ситуації на фронті.. У нас важка ситуація на сході, ситуація на Сєвєродонецькому (напрямку – ІФ). Ви знаєте, ми тримаємо ситуацію, саме тримаємо ситуацію. Їх (окупантів – ІФ) більше. Вони потужніші, але, тим не менше, я думаю, що у нас є всі шанси боротися в цьому напрямку", - сказав Зеленський журналістам у понеділок.

На харківському напрямку, за його словами, "більше позитиву", там поступово звільняють українські населені пункти.

Водночас у Запорізькій області ситуація "найбільш загрозлива" через наміри окупантів зайняти обласний центр, наголосив президент.

"Напевно, на інших напрямках ситуація, ми бачимо, краща", - додав Зеленський.

Теги: #сєвєродонецьк #зеленський
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:51 06.06.2022
Зеленський про завершення війни з Росією: Нас намагаються штовхати до невигідного для України результату

Зеленський про завершення війни з Росією: Нас намагаються штовхати до невигідного для України результату

17:44 06.06.2022
Якщо армія відходить, повертатися буде дорого – Зеленський про ситуацію у Сєвєродонецьку

Якщо армія відходить, повертатися буде дорого – Зеленський про ситуацію у Сєвєродонецьку

17:43 06.06.2022
Україна не готова розглядати експорт зерна через Білорусь - Зеленський

Україна не готова розглядати експорт зерна через Білорусь - Зеленський

17:32 06.06.2022
ГУР має повернути українських полонених додому – Зеленський

ГУР має повернути українських полонених додому – Зеленський

17:04 06.06.2022
Зеленський про візовий режим із РФ: У мене сьогодні достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного результату

Зеленський про візовий режим із РФ: У мене сьогодні достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного результату

13:35 06.06.2022
Зеленський отримав від Джонсона підтвердження нового посиленого пакета оборонної підтримки України

Зеленський отримав від Джонсона підтвердження нового посиленого пакета оборонної підтримки України

11:32 06.06.2022
Начальник ГУР МО Буданов проінспектував роботу українських розвідників у Сєвєродонецьку

Начальник ГУР МО Буданов проінспектував роботу українських розвідників у Сєвєродонецьку

07:05 06.06.2022
Зеленський привітав Єлизавету ІІ з платиновою річницею правління

Зеленський привітав Єлизавету ІІ з платиновою річницею правління

07:00 06.06.2022
Зеленський відвідав у неділю Лисичанськ і Соледар

Зеленський відвідав у неділю Лисичанськ і Соледар

21:54 05.06.2022
Українці пам'ятатимуть кінорежисера Мантаса Кведаравічюса

Українці пам'ятатимуть кінорежисера Мантаса Кведаравічюса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про завершення війни з Росією: Нас намагаються штовхати до невигідного для України результату

ГУР має повернути українських полонених додому – Зеленський

РФ тримає в акваторії Чорного моря п'ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 крилатих ракет - Міноборони

Обстановка у північно-західній частині Чорного моря залишається складною, є ризик висадки десанту і ДРГ на одеське узбережжя - ВМС ЗСУ

У Миколаєві чути вибухи - мер

ОСТАННЄ

Україна вимагає дзеркального гуманного ставлення до українських військовополонених із російського боку – заява МЗС

У Києві заарештували 26 одиниць техніки, комплекс будівель та 5 га землі, що належать російському підприємству, їх передали до управління АРМА

КНУ ім. Шевченка, КПІ та Харківський університет ім. Каразіна очолили рейтинг українських вишів - Міносвіти

У Білорусі продовжили терміни перевірки бойової готовності Збройних сил до 11 червня - Міноборони

РФ тримає в акваторії Чорного моря п'ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 крилатих ракет - Міноборони

На Львівщині СБУ заблокувала схему продажу бронежилетів, отриманих як гуманітарну допомогу

Обстановка у північно-західній частині Чорного моря залишається складною, є ризик висадки десанту і ДРГ на одеське узбережжя - ВМС ЗСУ

Естонія має намір залучити інші країни до відновлення зруйнованих під час війни з РФ об'єктів на Житомирщині – перший віцеспікер Рійгікогу

Швеція поставить Україні протикорабельні ракетні системи малої дальності

Боррель побоюється глобальних наслідків продовольчої кризи, вважає РФ відповідальною за те, що відбувається

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА