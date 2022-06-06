Події

11:32 06.06.2022

Начальник ГУР МО Буданов проінспектував роботу українських розвідників у Сєвєродонецьку

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Начальник ГУР МО Буданов проінспектував роботу українських розвідників у Сєвєродонецьку

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов проінспектував роботу підрозділів відомства у Сєвєродонецьку (Луганська обл.), повідомляє пресслужба Міноборони України.

"На сьогодні це "найгарячіший" напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога. На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії. Попри це ми поступово витісняємо окупантів з міста", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що Буданов також ознайомився з оперативною обстановкою на цій ділянці фронту та визначив подальші дії підрозділів ГУР МО України.

Теги: #сєвєродонецьк #буданов
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