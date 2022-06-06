У Латвії двоє людей заразилися віспою мавп

У Латвії виявлено другий випадок зараження віспою мавп, повідомив у суботу латвійський Центр профілактики та контролю захворювань.

У центрі повідомили, що перший хворий заразився за кордоном. Це людина з вікової групи до 50 років, перебіг хвороби в неї легкий. "Наразі ми можемо стверджувати, що цей перший зареєстрований випадок не пов'язаний із зараженням у Латвії, зараження сталося за кордоном. Наша мета зараз – зупинити поширення хвороби", – заявив директор департаменту аналізу ризиків і профілактики інфекційних захворювань центру профілактики Юрій Перевощиков.

Він повідомив, що перший випадок віспи мавп у світі було виявлено на початку травня, він був пов'язаний із поїздкою інфікованого до Нігерії. Нині у світі зареєстровано понад 500 випадків віспи, близько 300 із них припадають на країни ЄС. При цьому в ЄС не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок захворювання.

Перевощиков додав, що у разі зараження віспою мавп не планується такий домашній карантин, як під час пандемії COVID-19, тому що хвороба має повільний перебіг, інфекція не є особливо заразною і передається повітряно-крапельним шляхом під час тісного та тривалого контакту.

Головний інфекціоніст Ризької східної клінічної університетської лікарні Людмила Віксна назвала симптоми захворювання: підвищення температури тіла до 38-39 градусів, сильний головний біль, біль у спині, висип, який може виникати на долонях і стопах, збільшення лімфовузлів.

Водночас Перевощиков зазначив, що при віспі може розвинутися вторинна бактеріальна інфекція, оскільки хворі зазнають нестерпної сверблячки.

Віспа мавп - рідкісне вірусне інфекційне захворювання, поширене в Центральній і Західній Африці. Випадки віспи в людей було зареєстровано за межами Африки через міжнародні поїздки або ввезення тварин.

Експерти в галузі охорони здоров'я раніше зазначали, що вірус має низьку заразність і легкий перебіг, тому немає потреби проводити масову вакцинацію проти цієї хвороби в Латвії.