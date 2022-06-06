Події

10:48 06.06.2022

"Укрпошта" 10 червня продасть останню партію поштових марок "Русскій воєнний корабль… ВСЬО"

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"Укрпошта" 10 червня продасть останню партію поштових марок "Русскій воєнний корабль… ВСЬО"

Продаж останньої партії поштових марок "Русскій воєнний корабль… ВСЬО" відбудеться 10 червня, повідомляє пресслужба АТ "Укрпошта".

За даними національного поштового оператора, придбати марки можна в поштамтах. Крім того, вони будуть доступні в сільських відділеннях і для замовлення онлайн.

Діють обмеження у два листи та п'ять конвертів і листівок в одні руки.

Зазначається, що попередні онлайн-замовлення, зроблені клієнтами під час першого етапу продажу поштових марок "Русский воєнний корабель… ВСЬО", у процесі обробки. Частину з них уже відправлено, решту буде оброблено та відправлено до кінця наступного тижня.

Теги: #марка #укрпошта
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