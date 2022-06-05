Події

22:00 05.06.2022

У результаті обстрілу загинули семеро людей

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У результаті обстрілу загинули семеро людей

У результаті ворожих обстрілів у Донецькій та Луганській областях загинуло 7 людей, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

"Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 41 цивільний об'єкт, з них: 33 житлові будинки, лікарню, водогін, комбікормовий завод, машинобудівний завод, сільськогосподарське підприємство. В результаті цих обстрілів загинули 7 цивільних осіб. Дані про загиблих та поранених уточнюються", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбуці в неділю.

За добу українські військові відбили сім атак ворога, знищили 18 одиниць техніки, вразили 2 повітряні цілі. На двох локаціях тривають бої.

"Протягом минулої доби військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили: 4 танки; 3 артилерійські системи; 8 бойових броньованих машин; 3 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат", - повідомляють у штабі.

 

 

 

Теги: #звернення #оос
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