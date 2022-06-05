Події

21:54 05.06.2022

Українці пам'ятатимуть кінорежисера Мантаса Кведаравічюса

1 хв читати
Українці пам'ятатимуть кінорежисера Мантаса Кведаравічюса

Президент України Володимир Зеленський присвятив своє відеозвернення в неділю литовському кінорежисеру Мантасу Кведаравічюсу, який зняв фільм про Маріуполь.

"У цьому фільмі він хотів показати, як війна змінює людей. Це начебто прості слова, але вони про те, як визначається, яке життя у людей, які вони - люди", - сказав він.

"Саме мистецтво і культура з усіма своїми смислами формують людей, просвічують їх, або, навпаки, закривають у темряві, у брехні", - зазначив президент.

"Українці пам'ятатимуть Мантаса Кведаравічюса як людину, яка гідна "Золотого лебедя". Він цінував життя та завжди чітко висловлювався проти того, що загрожує життю", - сказав також Зеленський.

Він попросив усіх, щоб "ваш погляд був таким само уважним, щоб так само підтримували життя, і щоб пам'ятали про Україну, Маріуполь і про те, що ця війна, яка забрала життя Мантаса, війна Росії проти України, має закінчитися. Закінчитися якнайшвидше".

Кведаравічюс загинув на початку квітня 2022 року в Маріуполі.

 

 

 

Теги: #звернення #зеленський
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:00 05.06.2022
У результаті обстрілу загинули семеро людей

У результаті обстрілу загинули семеро людей

21:27 05.06.2022
Зеленський зустрівся у Запоріжжі з переселенцями із Маріуполя

Зеленський зустрівся у Запоріжжі з переселенцями із Маріуполя

21:20 05.06.2022
Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області

Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області

21:01 05.06.2022
Зеленський відвідав Запоріжжя

Зеленський відвідав Запоріжжя

11:40 04.06.2022
Зеленський закликав мерів американських міст розірвати побратимські зв'язки з російськими

Зеленський закликав мерів американських міст розірвати побратимські зв'язки з російськими

12:45 03.06.2022
Зеленський звернувся до українців на 100-й день після повномасштабного російського вторгнення

Зеленський звернувся до українців на 100-й день після повномасштабного російського вторгнення

07:11 03.06.2022
Зеленський очікує гарних новин про постачання зброї від партнерів

Зеленський очікує гарних новин про постачання зброї від партнерів

19:19 02.06.2022
Статус кандидата в ЄС – мотивація для українського народу, вважає Зеленський

Статус кандидата в ЄС – мотивація для українського народу, вважає Зеленський

18:45 02.06.2022
Росія бачить свої інтереси як егоїстичні бажання маленької купки господарів держави – Зеленський на Форумі у Братиславі

Росія бачить свої інтереси як егоїстичні бажання маленької купки господарів держави – Зеленський на Форумі у Братиславі

13:27 02.06.2022
Усі російські службовці та судді, які працюють на війну та репресії, мають потрапити під санкції - Зеленський у парламенті Люксембургу

Усі російські службовці та судді, які працюють на війну та репресії, мають потрапити під санкції - Зеленський у парламенті Люксембургу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Луганській області загинув генерал-майор РФ Роман Кутузов

Молдовські ЗМІ повідомляють про затримання українського нардепа Яковенка на запит Білорусі

Сусіди Сербії закрили повітряний простір для літака Лаврова до Белграда

Противник зосередив зусилля на продовження наступу в напрямку Слов'янська

Глава УЗ спростував заяву Міноборони РФ про нібито зберігання на території ДВРЗ у Києві військової техніки, запросив журналістів відвідати завод

ОСТАННЄ

Харків'ян просять перебувати у сховищах, окупанти обстрілюють житлові райони міста

За неділю українські захисники знищили 43 окупанти, 3 одиниці техніки

Окупаційна влада Борової на Харківщині поставила завдання перевести грошовий обіг на російські рублі

У Луганській області загинув генерал-майор РФ Роман Кутузов

Мустафа Найєм: У брата Масі тяжке поранення голови та ока

Українські десантники збили ворожий вертоліт у Донецькій області

Євросоюз розробив план відмови від російського газу

Молдовські ЗМІ повідомляють про затримання українського нардепа Яковенка на запит Білорусі

Із Лисичанська змогли евакуювати 98 людей у неділю

Іспанія готується передати Україні ЗРК Shorad Aspide і танки Leopard

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА