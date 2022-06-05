Українці пам'ятатимуть кінорежисера Мантаса Кведаравічюса

Президент України Володимир Зеленський присвятив своє відеозвернення в неділю литовському кінорежисеру Мантасу Кведаравічюсу, який зняв фільм про Маріуполь.

"У цьому фільмі він хотів показати, як війна змінює людей. Це начебто прості слова, але вони про те, як визначається, яке життя у людей, які вони - люди", - сказав він.

"Саме мистецтво і культура з усіма своїми смислами формують людей, просвічують їх, або, навпаки, закривають у темряві, у брехні", - зазначив президент.

"Українці пам'ятатимуть Мантаса Кведаравічюса як людину, яка гідна "Золотого лебедя". Він цінував життя та завжди чітко висловлювався проти того, що загрожує життю", - сказав також Зеленський.

Він попросив усіх, щоб "ваш погляд був таким само уважним, щоб так само підтримували життя, і щоб пам'ятали про Україну, Маріуполь і про те, що ця війна, яка забрала життя Мантаса, війна Росії проти України, має закінчитися. Закінчитися якнайшвидше".

Кведаравічюс загинув на початку квітня 2022 року в Маріуполі.