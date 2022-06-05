Події

21:27 05.06.2022

Зеленський зустрівся у Запоріжжі з переселенцями із Маріуполя

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Зеленський зустрівся у Запоріжжі з переселенцями із Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський у рамках поїздки до Запорізької області відвідав санаторій-профілакторій, де розмістили українців, які були змушені залишити свої будинки через збройну агресію Росії, повідомляє у неділю пресслужба Офісу президента.

"Глава держави оглянув лікувальні кабінети, куди вони можуть звертатися по медичну допомогу, а також житлові приміщення. Президент поспілкувався з переселенцями та поцікавився у них умовами проживання. Розумію, що усі хочуть повернутися додому. І це житло, хоч би яким воно було зручним, не можна порівняти з власною домівкою. Краще ніж удома немає ніде ", – сказав глава держави.

Він висловив переконання, що люди, які змушені залишити свої міста, обов'язково повернуться додому. "У нас немає сумнівів, що ми звільнимо всі тимчасово окуповані міста. Це обов'язково буде", – наголосив глава держави.

Переселенці з Маріуполя розповіли про трагічні події, які їм довелося пережити через російське вторгнення. Вони звернулися до президента з проханням допомогти у вирішенні питання відновлення втрачених документів та оформлення свідоцтв про смерть рідних, які загинули на тимчасово окупованих територіях.

Президент закликав переселенців долучатися до розробки механізму, який міг би спростити процедуру одержання таких документів. "Можна знайти нові правові механізми з огляду на обставини. Якщо ви запропонуєте, можемо також зробити й певні законодавчі зміни", – наголосив Президент.

Під час зустрічі також йшлося про забезпечення переміщених осіб житлом. Зеленський наголосив, що всі люди, які втратили свої будинки, мають отримати комфортне житло. "Обов'язково допоможемо вам у вирішенні цього питання", - сказав він.

 

 

Теги: #зустріч #переселенці #зеленський
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