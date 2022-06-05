Події

20:50 05.06.2022

Мустафа Найєм: У брата Масі тяжке поранення голови та ока

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Мустафа Найєм: У брата Масі тяжке поранення голови та ока

Заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм, повідомив, що його брат, адвокат та військовий Масі Найєм отримав тяжке поранення та доставлений до обласної лікарні Дніпра, де його готують до операції.

"У брата тяжке поранення голови та ока. Був у комі, час від часу приходить до тями; лікарі кажуть, що зараз стабільний. Доставлений до Дніпра, до обласної лікарні ім. Мечникова. Готують до операції. Всім дякую за допомогу", - написав Найєм в телеграм-каналі в неділю.

 

 

 

Теги: #брат #поранення #найєм
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