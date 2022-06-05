Бойові втрати особового складу армії РФ з часу повномасштабного вторгнення перевищили 31 тис. та понад 1380 танків – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати особового складу російської армії від початку її повномасштабного збройного вторгнення в Україну становили понад 31 тис. осіб, також знищено 1381 танк противника, поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 5 червня орієнтовно склали: особового складу – близько 31 150 (+100 – за останню добу – ІФ-У)", - повідомив Генштаб ЗСУ у неділю в Фейсбуці.

За цей час ліквідовано танків – 1381 (+5) одиниць, бойових броньованих машин – 3392 (+13), артилерійських систем – 686 (+6), РСЗВ – 207, засобів ППО – 95, літаків – 210, вертольотів – 17, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 (+8), крилатих ракет – 122, кораблів/катерів – 13, автомобільної техніки та автоцистерн – 2360 (+23), спеціальної техніки – 53(+1).

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському напрямку.