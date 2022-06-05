Над Обухівським районом ППО збита ракета

У неділю вранці, 5 червня, українською ППО над Обухівським районом збито російську ракету, без жертв, повідомили у пресслужбі Київської ОВА.

"Сьогодні вранці над Обухівським районом силами ППО збито ворожу ракету. Попередньо - жертв і руйнувань немає. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що в результаті ракетного удару в неділю вранці по Дарницькому та Дніпровському районам Києва постраждала одна людина, її госпіталізували.