Події

08:58 05.06.2022

Над Обухівським районом ППО збита ракета

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Над Обухівським районом ППО збита ракета

У неділю вранці, 5 червня, українською ППО над Обухівським районом збито російську ракету, без жертв, повідомили у пресслужбі Київської ОВА.

"Сьогодні вранці над Обухівським районом силами ППО збито ворожу ракету. Попередньо - жертв і руйнувань немає. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що в результаті ракетного удару в неділю вранці по Дарницькому та Дніпровському районам Києва постраждала одна людина, її госпіталізували.

 

 

 

Теги: #ракета #київська_область #ппо
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