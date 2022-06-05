У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 262 дитини, понад 467 поранено

Станом на ранок 5 червня 2022 року понад 729 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 262 дитини загинуло, понад 467 поранено, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зазначається у повідомленні в телеграмі.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 189, Київській – 116, Харківській – 112, Чернігівській – 68, Луганській – 53, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 29, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській - 15.

3 червня внаслідок влучення ворожого снаряда до будинку у м. Гірське Сєвєродонецького району Луганської області отримав поранення несумісні з життям 13-річний хлопець.

Під час фіксації воєнних злочинів стало відомо про поранення двох дітей у Волноваському районі Донецької області.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст і сіл пошкоджено 1938 навчальних закладів. При цьому 182 із них повністю зруйновані.